Виолончелистка Чхве Ха Ён победила на конкурсе имени королевы Елизаветы

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Южнокорейская виолончелистка Чхве Ха Ён победила на конкурс имени Королевы Елизаветы. На состоявшейся 4 июня в Брюсселе церемонии награждения она была объявлена лучшей среди 12 финалистов. Вторую премию получил Чэнь Ибай из Китая, а третью - Марсель Йоханнес Китс из Эстонии. Денежный приз Чхве Ха Ён составил 25 тыс. евро. Каждый финалист исполнил концерт по своему выбору и неопубликованное произведение немецкого композитора Йорга Видманна, написанное специально для этого конкурса. Чхве Ха Ён уже была лауреатом ряда международных конкурсов, в том числе, Конкурса имени Иоганнеса Брамса в Австрии. Конкурс, названный в честь королевы Бельгии Елизаветы, проводится с 1937 года. Он входит в тройку наиболее престижных конкурсов среди классических музыкантов, наряду с Международным конкурсом пианистов имени Шопена и Международным конкурсом имени Чайковского. Скрипачи, пианисты и певцы соревнуются каждые три года, а в 2017 году был добавлен конкурс виолончелистов.