Пхеньян может провести ядерные испытания в любое время

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США уверены в том, что Пхеньян завершил подготовку к ядерным испытаниям на полигоне в Пхунгери и в любой момент может их провести. Об этом сообщил 7 июня спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким. Он отметил, что, несмотря на контрпродуктивные действия Севера, Вашингтон не оставляет надежды на диалог с Пхеньяном. Обещание о применении дипломатического подхода имеет бессрочный характер,- добавил Сон Ким. Между тем, американские эксперты говорят о завершении Пхеньяном технической части подготовки к ядерным испытаниям. Директор института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт в интервью радиостанции «Голос Америки» заявил, что Пхеньян завершил восстановление шахт на ядерном полигоне в Пхунгери. Остаётся лишь переместить в шахты необходимое оборудование. У Пхеньяна есть чёткая цель – разместить ядерный заряд на баллистической ракете, а ядерные испытания – промежуточный этап на пути к её осуществлению,- считает американский эксперт.