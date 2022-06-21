Пловец Хван Сон У – обладатель серебра на чемпионате мира

Photo : YONHAP News

20 июня в финале чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште 19-летний южнокорейский пловец Хван Сон У завоевал серебро в заплыве на 200 метров вольным стилем среди мужчин. Это первое за 11 лет серебро пловца из РК на мировом первенстве. Его результат 1 мин. 44,47 сек. Победителем финального заплыва стал спортсмен из Румынии Давид Попович, установивший юниорский мировой рекорд – 1 мин. 43,21 сек. На третьем месте Том Дин из Великобритании – 1 мин 44,98 сек. Хван Сон У стал вторым южнокорейским спортсменом, завоевавшим медаль на мировом чемпионате на дистанции 200 метров. В 2007 году бронзовым призёром стал Пак Тхэ Хван. Учитывая, что на прошлогодних Олимпийских играх в Токио Хван Сон У занял лишь седьмое место на дистанции 200 метров, налицо существенный профессиональный рост. «На Олимпийских играх в Токио мне не хватило опыта. Я потратил основные силы в начале заплыва, и в конце мне их не хватило. В Будапеште я попытался использовать прошлогодний опыт и максимально выложиться на последнем этапах. Эта стратегия принесла мне серебряную медаль»,- говорит Хван Сон У. В 2019 году он участвовал в чемпионате мира в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Дистанция 200 метров вольным стилем в Будапеште стала дебютом Хван Сон У на личном чемпионате мира. Он настроен на то, чтобы показать хороший результат на дистанции 100 метров.