В РК снижаются резервы электроэнергии

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В условиях сильной жары 21 июня коэффициент резервов электроэнергии в РК составил 12,2%, что является самым низким показателем с начала года. Об этом 23 июня сообщили в Корейской электроэнергетической бирже. Предыдущая самая низкая отметка в 12,4% фиксировалась 23 мая. Чем ниже отметка, тем выше нестабильность поставок электроэнергии. 21 июня мощность энергетических объектов страны составила 91.094 МВт, а нагрузка – 81.164 МВт. Таким образом, резервы электроэнергии составили лишь 9.930 МВт. В этот день во многих регионах было объявлено предупреждение о жаре. Максимальная дневная температура в Сеуле составила +32,6°C, в в провинции Кёнсан-Пукто +35,9°C. С началом сезона дождей спрос на электроэнергию, как ожидается, немного спадёт. Однако эксперты указывают на высокую вероятность того, что нынешнее лето будет жарче, чем в прежние годы. Кроме того, после отмены мер социального дистанцирования восстанавливается потребительская активность. Это может привести к росту потребления электроэнергии. При этом объёмы её выработки не увеличиваются.