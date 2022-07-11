В Париже состоялась выставка корейской кухни

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8-9 июля в Париже, в помещении торгового центра при Лувре, состоялась выставка корейской кухни (K-Food Fair 2022). Как сообщают французские СМИ, помещение выставки было с утра до вечера заполнено посетителями. Среди них были как подростки, так и пожилые люди. «Я люблю корейскую музыку, которая очень красивая. Корейская еда существенно отличается от французской, так что это интересно»,- сказала одна из посетительниц выставки. В её рамках был организован мастер-класс по заготовке корейских традиционных квашеных овощей кимчхи. Все билеты на участие в мастер-классе были распроданы заранее. В ходе выставки Корейская корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции представила вегетарианскую пищу как будущее корейской кухни. Ряд блюд были приспособлены к пищевым привычкам французов, среди которых становится всё больше вегетарианцев. «Корейская кухня может приобрести популярность во Франции, поскольку в ней много вегетарианских блюд»,- говорит повар Чу Хён Сон, проживающая во Франции. В рамках выставки состоялись переговоры о поставках во Францию южнокорейской продовольственной продукции.