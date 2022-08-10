Власти РК обсудили вопросы ликвидации последствий стихии

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10 августа южнокорейские власти обсудили вопросы ликвидации последствий стихии, обрушившейся на Сеул, центральные и восточные регионы страны. В совещании, прошедшем под председательством президента страны Юн Сок Ёля, приняли участие министр государственного управления и безопасности Ли Сан Мин, министр сухопутных территорий и транспорта Вон Хи Рён, министр экологии Хан Хва Чжин, руководители подведомственных им учреждений. Они обсудили предварительный план мер по ликвидации ущерба, вызванного ливнями, и предотвращению подобных ситуаций в будущем. Глава государства распорядился как можно скорее оценить степень ущерба и незамедлительно начать восстановительные работы. В долгосрочной перспективе он дал указание разработать систему мониторинга уровня воды в реках и водоёмах, взяв под особый контроль низменные районы, где существует риск затопления.