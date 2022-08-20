Правительство РК обеспокоено возможным замедлением роста экономики

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Правительство РК выражает обеспокоенность по поводу возможного замедления роста экономики. Как сообщили 19 августа в министерстве планирования и финансов, опасения вызваны высокой инфляцией, ухудшением настроений в сфере экономики и снижением темпов восстановления экспортной отрасли. В июле потребительские цены выросли на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это самый высокий рост с ноября 1988 года. Вместе с тем ожидается, что в сентябре и октябре темпы роста потребительских цен замедлятся в связи со снижением мировых цен на нефть и зерновые. Июльский экспорт вырос на 9,2% в годовом исчислении. В июне промышленное производство выросло на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сохраняя рост два месяца подряд. Это связано с улучшением ситуации с поставками полупроводников.