Курс национальной валюты опустился ниже 1.380 вон за доллар

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7 сентября курс национальной валюты впервые с 30 марта 2009 года опустился ниже 1.380 вон за доллар. Торги закрылись на отметке 1384,20 воны за доллар, что на 12,50 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В ходе торгов курс национальной валюты опускался до 1388,40 воны за доллар. Корейская вона падает шесть торговых сессий подряд. В этой связи правительство страны обещает предпринять надлежащие шаги для стабилизации валютного рынка. Банк Кореи выразил обеспокоенность тем, что вона в последнее время обесценивается быстрыми темпами. Доллар сохраняет устойчивость по отношению к основным валютам на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и растущих опасений по поводу глобальной экономической рецессии. Снижение курса воны провоцируют сокращение платёжного баланса и рост дефицита торгового баланса.