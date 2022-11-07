Лунный аппарат «Танури» отправил на Землю тексты и изображения

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Южнокорейский беспилотный космический аппарат «Танури» (KPLO) дважды отправил тексты и изображения из космоса на Землю, успешно завершив испытания по передаче данных на большие расстояния. Как сообщили 7 ноября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, данные были переданы 25 августа и 28 октября с расстояния 1 млн 210 тыс. и 1 млн 280 тыс. километров от Земли. Орбитальный аппарат использовал собственное космическое интернет-устройство, которое разделяет данные и отправляет сигнал на наземные приёмники через Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Во время первого теста, проведённого Институтом электроники и телекоммуникаций (ETRI), аппарат отправил музыкальное видео песни Dynamite группы BTS. 28 октября ETRI отправил сообщение «Танури», которое он вернул обратно в институт. Опубликованы фотоснимки Луны, которые орбитальный аппарат делал каждый день с 15 сентября по 15 октября с помощью камеры высокого разрешения. «Танури» был запущен в августе с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. В настоящее время он находится на пути к Луне по баллистической траектории, которая ведёт аппарат к Солнцу, а затем возвращает на лунную орбиту. Данный маршрут более экономичен, чем полёт прямо к Луне, поскольку используется гравитация Солнца. Планируется, что «Танури» прибудет на Луну в конце декабря.