Сеул не планирует поставки летального оружия Украине

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11 ноября министерство обороны РК подтвердило обязательство не оказывать Украине поддержку летальным оружием. Тем самым официальный Сеул опроверг сообщения ряда СМИ о работе над «конфиденциальной» сделкой с Вашингтоном на поставку Украине артиллерийских снарядов. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщила, что США планируют закупить в РК 100 тысяч снарядов для 155-мм артиллерийских орудий с целью их передачи Украине. В министерстве обороны подтвердили, что Сеул и Вашингтон ведут переговоры о поставках снарядов, чтобы компенсировать их нехватку в американских арсеналах. Этот вопрос обсуждался в ходе переговоров министров обороны двух стран Ли Чжон Сопа и Ллойда Остина в начале ноября. Однако союзники ведут соответствующие переговоры, исходя из того, что боеприпасы будут использованы американской армией,- говорится в заявлении для прессы, распространённом южнокорейским военным ведомством.