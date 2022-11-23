РК заинтересована в сотрудничестве со странами Африки

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Африка – это «территория» новых возможностей, и заключение соглашений о свободной торговле со странами региона существенно расширит возможности взаимовыгодного сотрудничества с ними. С таким заявлением президент РК Юн Сок Ёль выступил на «Вечере Африки», состоявшемся 23 ноября в Сеуле. В мероприятии приняли участие представители 31 африканской страны, в том числе, президент Кении Уильям Руто. Юн Сок Ёль призвал участников оказать содействие южнокорейским инвесторам в освоении африканских рынков. Он также выразил намерение расширить официальную помощь в целях развития странам Африки. РК будет стремиться расширять сотрудничество со странами африканского региона в здравоохранении, борьбе с изменением климата и морским пиратством, а также продвигать программы подготовки талантливых кадров в отраслях четвёртой промышленной революции,- отметил южнокорейский лидер. В целях координации программ сотрудничества южнокорейский лидер предложил проводить саммиты РК-Африка. Первый такой саммит пройдёт в Сеуле в 2024 году.