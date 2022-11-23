РК оптимизирует меры по достижению углеродной нейтральности

Photo : KBS News

В РК должна быть разработана политика «практически осуществимой углеродной нейтральности», которая будет учитывать влияние на частный сектор. При этом общая цель достижения углеродной нейтральности к 2050 году остаётся неизменной. Об этом вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чху Гён Хо заявил, выступая 24 ноября на заседании комитета по квотам на выбросы парниковых газов в Корейской корпорации торгового страхования. По его словам, для повышения эффективности системы торговли квотами необходим комплекс специальных мер, стимулирующих добровольные инвестиции в сокращение выбросов. В краткосрочной перспективе к концу текущего года предполагается создать условия для более активной торговли квотами, а также упростить соответствующую процедуру для предприятий. В средне- и долгосрочной перспективе будет разработан план контроля над общим объёмом выбросов. Соответствующие меры планируется разработать в течение 2023 года.