Забастовка водителей грузовиков привела к проблемам с перевозками

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24 ноября Союз солидарности грузоперевозчиков при Корейской конфедерации профсоюзов, объявил всеобщую забастовку, требуя улучшения условий работы. В этот же день по всей стране начались проблемы с перевозкой грузов. Объем перевозок контейнеров сократился более чем на 60% по сравнению со средним показателем в обычные дни. Тем не менее, в правительстве считают, что пока существенных проблем с логистикой нет. Это связано с тем, что, зная о предстоящей забастовке, основная часть грузовладельцев осуществили доставку заблаговременно. Однако цементные компании не могут отпускать продукцию из-за прекращения перевозки. В частности, 24 ноября была запланирована транспортировка 200 тыс. тон цемента, но на самом деле удалось перевезти менее 10 тыс. тонн. В этой связи возникли сбои в работе на строительных объектах. В забастовке участвуют 43% из 22 тысяч членов профсоюза.