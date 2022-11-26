РК и Канада развивают сотрудничество в сфере минеральных ресурсов

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РК и Канада будут развивать сотрудничество во всех сферах, связанных с ключевыми минеральными ресурсами, сырьём, вторичными батареями и электромобилями. Договорённость об этом достигнута в ходе встречи министра промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чхан Яна и министра по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, состоявшейся 25 ноября в Сеуле. Решено также заключить рабочий меморандум о взаимопонимании по цепочкам поставок ключевых минеральных ресурсов, договорённость о котором достигнута в ходе южнокорейско-канадского саммита в сентябре. Двусторонний товарооборот активно растёт после заключения соглашения о свободной торговле в 2015 году. В прошлом году он достиг рекордной отметки в 13 млрд 100 млн долларов. В последнее время стороны наращивают сотрудничество в сферах электромобилей, батарей и искусственного интеллекта.