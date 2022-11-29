Поток иностранных туристов в РК вырос в четыре раза

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В октябре РК посетили 476.097 иностранных туристов, что более чем в четыре раза превышает показатель того же периода прошлого года. Об этом сообщили 30 ноября в Национальной организации туризма Кореи. Ситуация в целом улучшается, но нынешний показатель составляет лишь 28,7% от уровня октября 2019 года. Больше всего туристов в РК прибыли из США – более 73 тыс. Далее следуют граждане Японии, Таиланда и Вьетнама. Наибольший прирост потока туристов отмечен из Гонконга. Так, в октябре РК посетили 11.216 гонконгцев. Этот показатель вырос в 95 раз, чему способствовало возобновление безвизового режима и смягчение мер карантинного контроля. Между тем, поток туристов из Китая, прежде составлявший основу туристического рынка страны, пока остаётся слабым. Он вырос лишь на 63,4%, составив 22.940 человек. Поток южнокорейских туристов, отправившихся за рубеж в октябре, вырос более чем в пять раз, составив 773.480 человек.