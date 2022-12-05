Приём в честь президента Вьетнама состоялся в Чхонвадэ

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Президент РК Юн Сок Ёль организовал торжественные ужин в честь президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в доме приёмов Ёнбингван на территории бывшей президентской резиденции Чхонвадэ. После переезда администрации президента в сеульский муниципальный округ Ёнсан-гу бывшая президентская резиденция Чхонвадэ была открыта для свободного посещения. Торжественный ужин по случаю южнокорейско-американского саммита, состоявшегося в этом году, был организован в банкетном зале Государственного центрального музея. Приёмы в честь других высоких иностранных гостей проводились в здании администрации президента, в отелях или жилой резиденции главы государства в районе Ханам-дон. Политические круги, прежде всего, оппозиция, призывали использовать для приёмов Ёнбингван. Ранее правительство рассматривало возможность строительства дома приёмов на территории новой президентской администрации. Но проект не был реализован из-за общественного возмущения по поводу высоких дополнительных затрат. В итоге власти вернулись к бывшей резиденции Чхонвадэ в связи с отсутствием помещений, подходящих для проведения важных торжественных мероприятий. В связи с приёмом в честь президента Вьетнама доступ в Ёнбингван был закрыт на три дня. Рассматривается возможность его закрытия только в день проведения приёмов высоких гостей.