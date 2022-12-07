Оптимизируется работа органов по межкорейским отношениям

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В министерстве по делам воссоединения приняли решение провести реструктуризацию межкорейского пункта оперативной связи и органов управления Кэсонским индустриальным комплексом в сторону их упрощения. Кроме того, решено создать группу планирования, которая будет заниматься вопросами предоставления Северу поддержки в экономическом развитии в обмен на отказ от ядерного оружия. Об этом сообщил 9 декабря представитель министерства. Вышеуказанная группа будет выстраивать новую стратегию правительства по воссоединению, в том числе, по политике денуклеаризации Севера. Департамент содействия совместным межкорейским зонам министерства по делам воссоединения получит статус постоянного органа. В межкорейском пункте оперативной связи отделы управления и обменов будут объединены. Решено сформировать отдел по вопросам общественного участия, который займётся расширением участия населения в обсуждении проблем воссоединения.