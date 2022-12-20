Эксперты оценили технологии спутниковой разведки Северной Кореи

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Быстрое развитие технологий спутниковой разведки в Северной Корее может оказать негативное влияние на безопасность в регионе. Об этом сообщили 21 декабря радиостанции «Свободная Азия» и «Голос Америки» со ссылкой на американских экспертов, которые прокомментировали сообщение Пхеньяна о проведении важного испытания в ходе разработки военного разведывательного спутника. Его запуск запланирован на апрель 2023 года. Несмотря на то, что северокорейские технологии в области спутниковой разведки в настоящее время находятся на уровне США в период 1960-х годов, Пхеньян имеет все возможности для их скорейшего развития, полагают эксперты. Запуск разведывательного спутника позволит Северу получать актуальные топографические данные территории РК, уверены в Центре стратегических и международных исследований. Существует вероятность, что новые технологии могут быть использованы Севером в целях блокировки противоракетной системы Юга, считает один из экспертов американского аналитического центра RAND Corporation.