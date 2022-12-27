Силы противодействия угрозе БПЛА будут укреплены

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Южнокорейские военные принесли извинения за неудачную операцию по пресечению полёта северокорейских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нарушивших 26 декабря воздушное пространство страны. Возможности военных в обнаружении и поражении небольших беспилотников-разведчиков ограничены, но для противостояния более крупным БПЛА возможностей больше,- говорится в заявлении начальника оперативного управления Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал-лейтенанта Кан Син Чхоля, опубликованном 27 декабря. Для того, чтобы лучше справляться с угрозами, планируется более активно использовать ударные средства, проводить регулярные учения и использовать вооружения, способные сбивать беспилотники, не причиняя ущерба гражданскому населению. Это, в частности, лазеры и радары, системы глушения сигнала, а также беспилотники-невидимки. Кроме того, будут активизированы усилия по скорейшему созданию подразделения БПЛА для разведывательных операций на ключевых военных объектах потенциального противника. 26 декабря пять северокорейских беспилотников пересекли военную демаркационную линию, причём один из них долетел до северной части Сеула. 27 декабря южнокорейские вооружённые силы были вновь приведены в боевую готовность в связи с появлением недалеко от межкорейской границы неопознанных объектов, которые первоначально были приняты за северокорейские БПЛА. Для их перехвата были подняты боевые самолёты, но объекты оказались стаей птиц. Президент страны Юн Сок Ёль, выступая на заседании кабинета министров, заявил о необходимости расширить бюджет на развитие средств противодействия угрозе БПЛА, который Национальное собрание сократило на 50%.