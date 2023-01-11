Президент РК допустил возможность создания ядерного оружия

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Если северокорейские провокации будут продолжаться, «РК может развернуть американское тактическое ядерное оружие или создать собственное ядерное оружие». Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, заслушивая 11 января отчёты министров иностранных дел и обороны с планами работы на наступивший год. Он отметил, что ядерное оружие может быть создано на основе имеющихся отечественных технологий. Однако наиболее реалистичным вариантом для РК в настоящее время является совместная с Вашингтоном эксплуатация американского ядерного арсенала. Основной акцент в своём выступлении глава государства сделал на развитии системы сдерживания ядерной угрозы со стороны Севера и укреплении сотрудничества с США. Он дал негативную оценку концепции мирного процесса на Корейском полуострове, которую продвигала администрация предыдущего президента Мун Чжэ Ина, назвав её «фальшивым миром». Комментируя заявление южнокорейского лидера о создании собственного ядерного арсенала, в его администрации прояснили, что Юн Сок Ёль говорил лишь о принципиальной возможности, а главный упор был сделан на расширенное сдерживание.