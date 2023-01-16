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Культура

Сериал «Пачинко» удостоен приза Critics Choics Awards

Write: 2023-01-16 14:43:58Update: 2023-01-16 16:03:55

Сериал «Пачинко» удостоен приза Critics Choics Awards

Photo : YONHAP News

Сериал «Пачинко» удостоен американской премии Critics Choice Awards 2023 года в номинации «Лучший сериал на иностранном языке».  Церемония вручения премий состоялась 15 января в Лос-Анджелесе.  Сериал «Пачинко», основанный на бестселлере 2017 года американского писателя корейского происхождения Ли Мин Чжина, представляет собой рассказ о четырёх поколениях корейской семьи во время японской оккупации Кореи и после неё. На премию в той же категории претендовал ещё один южнокорейский сериал «Странный адвокат У Ён У», а в категории «Лучший иностранный фильм» - романтический триллер режиссёра Пак Чхан Ука «Решение уйти», но они остались без наград. В прошлом году премию в категории «Лучший сериал на иностранном языке» также получила работа южнокорейских кинематографистов - сериал «Игра в кальмара». 
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