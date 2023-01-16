Сериал «Пачинко» удостоен приза Critics Choics Awards

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Сериал «Пачинко» удостоен американской премии Critics Choice Awards 2023 года в номинации «Лучший сериал на иностранном языке». Церемония вручения премий состоялась 15 января в Лос-Анджелесе. Сериал «Пачинко», основанный на бестселлере 2017 года американского писателя корейского происхождения Ли Мин Чжина, представляет собой рассказ о четырёх поколениях корейской семьи во время японской оккупации Кореи и после неё. На премию в той же категории претендовал ещё один южнокорейский сериал «Странный адвокат У Ён У», а в категории «Лучший иностранный фильм» - романтический триллер режиссёра Пак Чхан Ука «Решение уйти», но они остались без наград. В прошлом году премию в категории «Лучший сериал на иностранном языке» также получила работа южнокорейских кинематографистов - сериал «Игра в кальмара».