В РК объявлено предупреждение о сильных холодах

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Предупреждение о сильных холодах объявлено для большинства регионов страны, поскольку на Сеул и столичный регион надвигается волна холодного воздуха. По данным Корейской метеорологической администрации, с 21 часа 23 января в Сеуле, провинциях Кёнгидо и Канвондо, столичном регионе начнёт действовать максимальный уровень предупреждения о холоде. Он объявляется, когда минимальная температура воздуха сохраняется ниже -15°C более двух дней подряд. Для городов Ульсана, Тэгу, Пусана и Кванчжу, провинций Кёнсандо и Чолладо объявлен обычный уровень предупреждения о холоде. Он действует, когда минимальная температура воздуха составляет ниже -12°C более двух дней подряд. По прогнозам синоптиков, 24 января минимальная температура воздуха в центральных регионах страны составит ниже -15°C, в Сеуле -17°C, в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо -23°C.