На Гён Вон отказалась от участия в выборах лидера партии Сила народа

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Бывший депутат Национального собрания РК На Гён Вон не будет выставлять свою кандидатуру на выборах лидера правящей партии Сила народа. Своё решение она объяснила на пресс-конференции, состоявшейся 25 января, внутрипартийными спорами по её кандидатуре. На Гён Вон, в частности, заявила, что готова отказаться от участия в выборах, если это вернёт атмосферу единства и примирения в партии, а также смягчит опасения народа по поводу разлада в рядах правящих сил. «Партия - это основа политики свободной демократии»,- сказала она. Выступая на пресс-конференции, На Гён Вон пожелала правительству Юн Сок Ёля успехов в реализации намеченных целей, подчеркнув, что будет отстаивать честь традиционно консервативной партии и выполнять обязанности рядового члена партии, чтобы вернуть доверие народа. Недавний опрос, проведённый телерадиокомпанией KBS среди жителей страны, поддерживающих правящие силы, показал, что На Гён Вон занимает третье место среди наиболее предпочтительных кандидатов на пост лидера правящей партии после бывшего лидера парламентской фракции партии Сила народа Ким Ги Хёна, которого, как считают многие, поддерживает администрация нынешнего президента, и депутата Национального собрания трёх созывов Ан Чхоль Су. На Гён Вон заявила, что она не будет поддерживать никого из кандидатов в лидеры партии. Общенациональный съезд правящей партии, на котором пройдут выборы её нового лидера, состоится 8 марта. Если никто из кандидатов не наберёт более половины голосов делегатов съезда, будут назначены повторные выборы.