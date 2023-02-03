KERI снизил прогноз роста южнокорейской экономики

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Корейский институт экономических исследований (KERI) снизил прогноз роста экономики страны на этот год на 0,4% до 1,5% в связи с ускорением процесса снижения экономической активности. Прогноз KERI на 0,2% ниже прогноза Международного валютного фонда. Эксперты института полагают, что в этом году отечественную экономику ожидает значительный спад, учитывая отсутствие основы для роста, способного преодолеть глобальный кризис. Темпы снижения роста экономики увеличатся, если Федеральная резервная система США продолжит политику сокращения финансовых вливаний в экономику или если задолженности частного сектора приведут к дестабилизации финансового рынка. Ожидается, что в этом году частное потребление увеличится на 2,4%. В прошлом году рост составил 4,4%.