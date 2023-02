Photo : YONHAP News

Группа TXT (Tomorrow X Together) заняла первое место в чарте Billboard 200 со своим последним мини-альбомом The Name Chapter: Temptation. В США удалось продать 161.500 копий альбома. The Name Chapter: Temptation — пятый альбом мужского квинтета, дебютировавшего в марте 2019 года. Tomorrow X Together стали пятой южнокорейской группой, поднявшейся на вершину Billboard 200, после BTS в 2018 году, SuperM в 2019 году, Stray Kids и BLACKPINK в 2022 году.