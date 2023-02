Photo : YONHAP News

Группа BTS третий год подряд не смогла получить премию «Грэмми», которая считается одной из самых престижных наград в американской музыкальной индустрии, наряду с American Music Awards и Billboard Music Awards. Группа была номинирована на премию в двух категориях - «Лучший поп-дуэт или выступление группой» и «Лучшее музыкальное видео». В первой категории была представлена песня My Universe, исполненная совместно с британской рок-группой Coldplay, во второй – видеоклип к песне Yet to Come. Однако на 65-й церемонии вручения «Грэмми», которая состоялась 5 февраля в Лос-Анджелесе, премию в номинации «Лучший поп-дуэт или выступление группой» получила совместная работа Ким Петрас и Сэма Смита Unholy. Награда в номинации «Лучшее музыкальное видео» досталась Тейлор Свифт за клип All Too Well: The Short Film. Группа BTS присутствовала или выступала на церемониях вручения премии «Грэмми» с 2019 по 2022 год.