РК, Япония и Китай готовятся к зимним юношеским Играм-2024

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РК, Япония и Китай будут сотрудничать в подготовке к проведению зимних юношеских Олимпийских игр 2024 в южнокорейской провинции Канвондо. Такая договорённость была достигнута 9 февраля в ходе переговоров представителей трёх стран, состоявшихся в формате видеоконференции. В них приняли участие министр культуры, спорта и туризма РК Пак По Гюн, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока и заместитель начальника главного управления спорта Китая Чжоу Цзяньцян. Пак По Гюн представил план проведения Олимпиады, призвав соседние страны принять активное участие в предстоящем мероприятии и сотрудничать в его успешном проведении. По итогам переговоров принята совместная декларация, предусматривающая укрепление взаимодействия в решении проблемы допинга, расширение сотрудничества в развитии спорта во всём мире, в том числе, среди инвалидов и пожилых людей, и по другим темам. Представители трёх стран планируют вести диалог на регулярной основе.