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Корея: Юг-Север

Лидер КНДР призвал нарастить производство сельхозпродукции

Write: 2023-03-02 10:55:26Update: 2023-03-02 14:06:24

Лидер КНДР призвал нарастить производство сельхозпродукции

Photo : YONHAP News

На фоне острой нехватки продовольствия председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын призвал приложить усилия для достижения целевых показателей производства сельскохозяйственной продукции. Как сообщило 2 марта агентство ЦТАК, с таким призывом северокорейский лидер выступил на VII Пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва, проходившем с 26 февраля по 1 марта. На предыдущем пленуме, проходившем в конце прошлого года, повышение производства зерна было названо первой из двенадцати ключевых задач экономики на 2023 год. В этой связи Ким Чон Ын обозначил ряд конкретных мер по увеличению урожайности, в том числе, обновление сельскохозяйственной техники и расширение площади пахотных земель. Он отметил необходимость своевременного выявления и устранения факторов, негативно влияющих на развитие сельского хозяйства. 
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