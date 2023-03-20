В РК растёт численность экономически неактивной молодёжи

Численность экономически неактивного населения РК в возрасте от 15 по 29 лет увеличилась в феврале этого года на 9,9% в годовом исчислении, составив 497 тыс. человек. Об этом сообщили 20 марта в Национальном статистическом управлении. Экономически неактивное население – это жители страны в возрасте старше 15 лет, которые в течение определённого периода времени не относятся к занятым и не ищут работу. Его численность в феврале 2020 года превысила 430 тысяч человек, в феврале 2021 года - 440 тысяч, в феврале 2022 года - 450 тысяч человек. Не работающие и не планирующие трудоустраиваться объясняют это состоянием здоровья, трудностями в поиске подходящей работы, желанием отдохнуть после ухода с предыдущего места работы. При этом к отдыху не относится подготовка к трудоустройству, службе в армии и поступлению в учебное заведение. Хотя в последних данных не указаны подробные причины резкого роста численности экономически не активного населения, эксперты полагают, что многие молодые южнокорейцы отказались от поиска работы из-за отсутствия подходящих рабочих мест. В феврале число трудоустроенных молодых жителей страны составило 3 млн 853 тыс. человек, что на 125 тыс. человек меньше, чем год назад. Это самое большое сокращение за последние два года. В феврале уровень занятости молодёжи составил 45,5%, что на 0,4% меньше, чем год назад. Это первый спад за два года. Общая численность экономически неактивного населения всех возрастных групп составило 2 млн 635 тыс. человек, что на 165 тыс. человек больше, чем в феврале прошлого года. Это самый большой показатель на февраль с момента начала ведения статистики.