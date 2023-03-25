Прокуратура РК будет добиваться экстрадиции Квон До Хёна

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Южнокорейская прокуратура будет продолжать добиваться экстрадиции бывшего главы компании Terraform Labs Квон До Хёна. Он был задержан 23 марта в аэропорту Подгорица в Черногории. Вместе с ним задержан один из его ближайших помощников по фамилии Хан. Они пытались вылететь в Дубай с поддельными паспортами, и их личности удалось установить по отпечаткам пальцев. Интерпол разыскивал Квон До Хёна как преступника самого высокого уровня. Бывший глава Terraform Labs скрывался от правосудия в течение нескольких месяцев после того, как его в последний раз видели в Сербии в декабре прошлого года. Власти Черногории возбудили уголовное дело против Квон До Хёна и его спутника, обвиняя их в подделке документов. Южнокорейская прокуратура обвиняет бывшего главу Terraform Labs в предоставлении заведомо ложной информации инвесторам и нарушении закона о рынке капитала. По имеющимся данным, он способствовал обвалу криптовалют Terra и Luna путём незаконной продажи криптовалюты Luna на сумму 140 млрд вон (110 млн долларов) после резкого взлёта её стоимости на бирже. Южнокорейские власти надеются на выдачу Квон До Хёна, поскольку РК присоединилась к Европейской конвенции о выдаче, многостороннему соглашению об облегчении экстрадиции преступников между государствами-членами. Между тем, пока неясно, будет ли Квон До Хён экстрадирован в РК. Он может быть передан американским правоохранительным органам, поскольку в США ему предъявлены обвинения в мошенничестве.