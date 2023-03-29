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Политика

Министры обороны РК и Вьетнама обсудили вопросы сотрудничества

Write: 2023-03-29 12:13:07Update: 2023-03-29 12:13:28

Министры обороны РК и Вьетнама обсудили вопросы сотрудничества

Photo : YONHAP News

28 марта в Сеуле состоялась встреча министров обороны РК и Вьетнама Ли Чжон Сопа и Фан Ван Зянга. Обсуждались вопросы сотрудничества в сферах обороны и оборонной промышленности. Была достигнута договорённость о создании в апреле регулярной консультационной площадки с участием представителей ВМС двух стран в целях укрепления взаимодействия в сфере безопасности на море. В 2017-2018 годах РК передала Вьетнаму два сторожевых корабля. В настоящее время идёт подготовка к передаче ещё одного корабля. Министры договорились  развивать сотрудничество в сфере обороны в соответствии с высоким уровнем двусторонних отношений и изменением ситуации в сфере безопасности. Они согласовали поправки в меморандум о взаимопонимании по военному сотрудничеству, подписанный в 2010 году. Ли Чжон Соп пригласил Фан Ван Зянга на Международную выставку аэрокосмических и оборонных технологий ADEX-2023, которая состоится в РК в октябре этого года. 
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