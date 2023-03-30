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Политика

ВМС РК, США и Японии проводят совместные учения

Write: 2023-04-03 11:05:40Update: 2023-04-03 17:18:24

ВМС РК, США и Японии проводят совместные учения

Photo : YONHAP News

3 апреля военно-морские силы РК, США и Японии приступили к совместным учениям в международных водах к югу от острова Чечжудо. В ходе двухдневных учений военные моряки из трёх стран отработают проведение противолодочных и поисково-спасательных операций. Для участия в них южнокорейские ВМС направили три эсминца, в том числе, «Юльгок Ли И», оснащённый системой раннего обнаружения Aegis, а также корабль боевой поддержки. С американской стороны в манёврах участвуют авианосец Nimitz и два эсминца - Wayne Meyer и Decatur. Япония направила эсминец «Юмигири». В прошлом году ВМС трёх стран дважды проводили противолодочные учения с участием американского авианосца «Рональд Рейган». Столь частое участие в манёврах  американских авианосцев является признаком укрепления единства РК, США и Японии перед лицом возросшей северокорейской угрозы. 
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