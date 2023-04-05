РК, США и Япония провели учения по противоракетной обороне

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РК, США и Япония провели 17 апреля учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря в рамках усилий по сдерживанию северокорейской ракетной угрозы. По данным командования военно-морскими силами РК, в них приняли участие три эсминца, оснащённых системой раннего обнаружения Aegis - южнокорейский «Юль Гок Ли И», американский Benfold и японский Atago. Учения были сосредоточены на отработке обнаружения и отслеживания цели баллистической ракеты, смоделированной компьютером, а также на обмене оперативной информацией. Учения позволили укрепить сотрудничество в области безопасности между Сеулом, Вашингтоном и Токио, а также проверить возможности флота по отслеживанию запусков баллистических ракет,- заявил представитель ВМС. В последний раз три страны проводили учения по противоракетной обороне в феврале. В ходе диалога по вопросам обороны на высшем уровне, состоявшегося на прошлой неделе, они договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне для противодействия угрозам со стороны Севера. 13 апреля в 7:23 утра из окрестностей Пхеньяна была запущена баллистическая ракета средней или большой дальности. Как сообщило агентство ЦТАК, это были испытания новой твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».