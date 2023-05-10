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Политика

РК и Япония обсудят поездку экспертов на АЭС «Фукусима»

Write: 2023-05-12 10:29:49Update: 2023-05-12 14:59:14

РК и Япония обсудят поездку экспертов на АЭС «Фукусима»

Photo : KBS News

12 мая представители РК и Японии обсудят в Сеуле программу поездки  южнокорейских экспертов в Японию для ознакомления с подготовкой к сбросу в океан загрязнённой воды с аварийной АЭС «Фукусима». Делегации возглавят директор департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и науки МИД РК Юн Хён Су и директор департамента по вопросам разоружения, нераспространения и науки МИД Японии Ацуси Каифу. Во встрече, которая состоится в рамках договорённостей, достигнутых 7 мая в ходе южнокорейско-японского саммита, примут участие представители других министерств. Стороны обсудят маршрут и рамки работы южнокорейских экспертов, которые посетят Японию 23-24 мая.  Ожидается, что они сосредоточатся на проверке работы усовершенствованной системы удаления мультинуклидов (ALPS). 
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