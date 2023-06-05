Япония готовится к сбросу загрязнённой воды с АЭС «Фукусима»

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Компания Tokyo Electric Power (TEPCO) завершила работы по закачке морской воды в подводный туннель, предназначенный для сброса в океан загрязнённой воды с аварийной АЭС «Фукусима». Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK. На выполнение данных работ потребовалось около суток, всего было закачано порядка шести тысяч тонн морской воды. Таким образом, строительство туннеля фактически считается завершённым. В ближайшее время TEPCO планирует закончить возведение резервуара, в котором загрязнённая вода будет временно храниться перед отправкой в подводный туннель. Все работы по подготовке к сбросу загрязнённой воды в океан могут быть окончены до конца июня. Сброс воды планируется начать этим летом. На прошлой неделе группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила Японию в целях завершения комплексной проверки. Окончательный доклад экспертов будет представлен в июне до начала сброса воды в океан.