Япония тестирует объекты по сбросу воды с АЭС «Фукусима»

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12 июня Япония приступила к тестированию объектов, предназначенных для сброса в море загрязнённой воды с аварийной АЭС «Фукусима». По данным канала «Фукусима ТВ», в течение двух недель будет проводиться сброс чистой воды, смешанной с морской водой. Представитель компании Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщил, что будет проведена работа по проверке работы всех механизмов. При этом реального сброса загрязнённой воды в этот период не будет. Ранее сообщалось, что TEPCO завершила работы по закачке морской воды в подводный туннель, предназначенный для сброса в океан воды с АЭС «Фукусима». Компания намерена к концу июня закончить подготовку к сбросу воды в океан. Между тем, доклад МАГАТЭ по итогам инспекции объектов АЭС пока не готов. Южнокорейские рыбаки продолжают выражать протест против планируемого сброса. Власти призывают их пойти на компромисс, поскольку сброс воды является неотъемлемой частью задачи по выводу реактора из эксплуатации.