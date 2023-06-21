С 2011 года содержание цезия 137 в Восточном море не выросло

После аварии на японской АЭС «Фукусима» в 2011 году концентрация цезия в Восточном море практически не повысилась. Об этом 21 июня на пресс-конференции заместитель министра морского и рыбного хозяйства РК Сон Сан Гын. Таким образом он прокомментировал заявление о повышении концентрации цезия в два раза, прозвучавшее 20 июня на заседании парламентского комитета по вопросам сельскохозяйственной и морской продукции. Согласно ежегодному докладу Корейской комиссии по ядерной безопасности, уровень содержания цезия 137 в Восточном море в период с 2011 по 2020 год вырос с 0,001 до 0,002 беккереля на килограмм (Bq/kg). В этой связи Сон Сан Гын указал, что с 2005 по 2010 год показатель держался на уровне от 0,001 до 0,004 Bq/kg. Между тем, Всемирная организация здравоохранения допускает содержание цезия в питьевой воде на уровне 10 Bq/kg. Таким образом, вода в Восточном море является абсолютно безопасной.