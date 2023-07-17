В РК завершился турнир по тхэквондо

Photo : YONHAP News

Южнокорейские спортсмены успешно выступили на международном турнире по тхэквондо World Taekwondo Grand Prix Challenge-2023, проходившем с 15 по 18 июля в уезде Мучжу-гун провинции Чолла-Пукто. В последний день соревнований Пак Чхан Хи из Корейского физкультурного университета одержал победу над Хён Чжи Мином из университета Тона в финальном поединке среди мужчин в весовой категории более 80 кг. Бронзовую медаль завоевал Ли Дон Чжу из Ёнина. 16 июля южнокорейские спортсмены завоевали золото, серебро и бронзу в категории 68 кг среди мужчин. Занявшие первые два места получают право на участие в турнире серии Гран-при в китайском Тайюане. Если победители являются представителями одной страны, то путёвка присуждается одному из них. Среди женщин в весовой категории свыше 67 кг южнокорейская спортсменка Квон Ми Со заняла второе место, уступив первенство Фан Юнчхи с Тайваня. На соревнованиях РК представляли 32 спортсмена, выступивших в восьми весовых категориях. Результат среди мужчин три золотые, две серебряные и три бронзовые медали. На турнир в Китае поедут три спортсмена. У женщин две серебряные и одна бронзовая медаль. Они получили две путёвки на турнир.