Северная Корея запустила две БРМД в Восточное море

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19 июля в промежутке между 3:30 и 3:46 утра Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности (БРМД) в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены из района авиабазы Сунан в окрестностях Пхеньяна. По предварительным данным, до падения в морскую акваторию за пределами исключительной экономической зоны Японии ракеты пролетели 550-600 км. Южнокорейские власти осудили запуски ракет как «серьёзные провокации» и нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Вооружённые силы РК находятся в состоянии повышенной готовности, вместе с американскими коллегами внимательно следя за передвижениями северокорейских войск и собирая дополнительную информацию о ракетах,- говорится в сообщении. Запуски совпали с прибытием в южнокорейский порт Пусан американской стратегической подводной лодки Kentucky с ядерным вооружением на борту. Предыдущий запуск ракеты осуществлён Пхеньяном 12 июля. Тогда в направлении Восточного моря была выпущена новая твёрдотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18».