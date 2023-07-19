Президент РК посетил подводную лодку Kentucky

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19 июля президент РК Юн Сок Ёль поднялся на борт стратегической атомной подводной лодки ВМС США Kentucky, которая накануне совершила заход в южнокорейский порт Пусан. Это первый заход американской атомной подводной лодки в РК с 1981 года. АПЛ Kentucky, которая является одним из важнейших стратегических объектов США, способна нести на борту до 20 ядерных ракет, которые могут быть запущены из подводного положения. В ходе встречи с командованием подводного корабля южнокорейский лидер подчеркнул, что РК и США готовы дать решительный ответ на растущие ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи. Как заявил командующий вооружёнными силами США на Корейском полуострове генерал Пол Лакамера, заход стратегической атомной подводной лодки в порт Пусан является демонстрацией непоколебимой приверженности США союзу с РК.