КНДР примет участие в чемпионате мира по тхэквондо

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Северокорейские спортсмены примут участие в чемпионате мира Международной федерации тхэквондо, который будет проходить в Казахстане с 19 по 26 августа. Как сообщила третьего августа японская газета «Токио симбун», Северная Корея готовится направить в Казахстан делегацию из ста человек, включающую спортсменов и вспомогательный персонал. Северокорейские спортсмены не участвовали в соревнованиях за рубежом с тех пор, как в январе 2020 года Пхеньян закрыл границы в связи с пандемией COVID-19. В результате северокорейские атлеты пропустили летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году. Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в сентябре в китайском Ханчжоу. На данный момент заявлены семь спортсменов для участия в состязаниях по дзюдо.