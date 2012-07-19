10 августа тайфун Ханун достигнет юго-восточного побережья РК

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По прогнозам синоптиков, вечером 10 августа тайфун Ханун достигнет юго-восточного побережья Корейского полуострова. 6 августа в 15:00 он прошёл через северо-восток японского острова Окинава, после чего поднялся на 240 километров от северо-восточного побережья. 7 августа в 9 часов утра тайфун прошёл в 330 км к востоку-северо-востоку от Окинавы. По прогнозу Корейской метеорологической администрации, он достигнет прибрежных вод в 90 км к юго-западу от Пусана 10 августа в 21 час. При приближении к Пусану тайфун может сопровождаться сильным ветром, максимальная скорость которого составит от 33 до 44 метров в секунду. Пройдя вдоль юго-восточного побережья, тайфун Ханун будет продвигаться на север, вызывая сильные ветры более 15 метров в секунду в ряде районов страны. 11 августа в 9 часов утра тайфун может пройти в 40 км к северо-западу от северокорейского города Хамхына, а 12 августа - вдоль северо-востока Китая. Там он потеряет силу и превратится во внетропический циклон. 9-10 августа в провинции Канвондо может выпасть до 400 миллиметров осадков, а в остальных регионах страны - от 50 до 200 миллиметров. Между тем, штормовое предупреждение объявлено 7 августа в Северной Корее. СМИ призывают принимать тщательные превентивные меры, чтобы уменьшить ущерб от тайфуна. Власти призывают население обратить особое внимание на обеспечение безопасности в ключевых секторах экономики, таких как сельское хозяйство и транспорт.