В Чхунчхоне проходят международные соревнования по тхэквондо

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C 8 по 14 августа в городе Чхунчхоне провинции Канвондо проходят международные соревнования по тхэквондо ВТФ Korea Open-2023. Церемонию открытия провели 7 августа в деревне Сонхван-ри. Соревнования проводятся по дисциплинам кёруги (поединки), пхумсэ (формальные комплексы) и кёкпха (разбивание предметов). В них принимают участие 3.200 спортсменов из 60 стран. Нынешняя численность участников является рекордной с 2000 года, когда состоялся первый чемпионат. Данный турнир имеет высокий рейтинг. При подведении итогов поединков применяется система видеоповтора, которая делает оценку более объективной. В районе спорткомплекса Хобан, где проводится турнир, до 12 августа проходит фестиваль пива. С учётом жары организаторы установили тенты с системой охлаждения. На месте постоянно дежурят медики, а все спортивные объекты раз в сутки проходит процедуру дезинфекции. Ожидается, что экономический эффект от соревнований составит 2,5 млн долларов. В связи с приближением тайфуна Ханун соревнования на открытом воздухе решено временно приостановить. Мэр Чхунчхона Юк Тон Хан отмечает, что город стал центром тхэквондо благодаря огромному опыту проведения международных соревнований в течение более чем 20 лет. Он выразил надежду на то, что турнир станет местом дружбы и единства мастеров и любителей тхэквондо.