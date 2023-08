Photo : YONHAP News

Видеоклип группы BLACKPINK к песне Shut Down набрал более 500 млн просмотров на видеохостинге YouTube. Об этом 13 августа сообщило продюсерское агентство YG Entertainment. Песня Shut Down входит во второй студийный альбом группы. Музыкальный видеоролик был опубликован на YouTube 16 сентября 2022 года. Клип к песне Shut Down стал 15-м в творчестве BLACKPINK на YouTube, преодолевшим порог в 500 млн просмотров.