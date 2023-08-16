Тхэквондоисты КНДР отправились в Казахстан

Северокорейские спортсмены, которые примут участие в чемпионате мира по тхэквондо, прибыли 17 августа в Пекин. Они пересекли границу на автобусах, а в китайском пограничном городе Даньдун пересели на поезд до Пекина. Чемпионат Международной федерации тхэквондо будет проходить в Астане, столице Казахстана, с 19 по 26 августа. Спортсмены провели в пути более 14 часов. По прибытии они вышли из поезда после выхода других пассажиров, а затем пересели в ожидавшие их два автобуса. На парковке у центрального вокзала Пекина были замечены два автомобиля с номерами дипломатических представительств КНДР в Китае. Автобусы направились в посольство КНДР, расположенное в 15 минутах езды от вокзала. Ожидается, что северокорейская команда вылетит из Пекина на самолёте в Астану. Северокорейские спортсмены принимают участие в международных соревнованиях впервые после того, как в начале 2020 года страна закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса. Они не участвовали в летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Между тем, северокорейцы примут участие в Азиатских играх, которые пройдут в сентябре в китайском Ханчжоу. Пока заявлены семь спортсменов для участия в состязаниях по дзюдо.