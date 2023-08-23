Президент РК посетил командный пост TANGO

Photo : YONHAP News

Президент Юн Сок Ёль посетил командный пост союзных сил РК и США TANGO. В беседе с военными он призвал их «занять жёсткую позицию реагирования, сочетающую ядерный и неядерный потенциал двух стран, на случай применения Пхеньяном ядерного оружия». Визит состоялся 23 августа, на третий день совместных учений Ulchi Freedom Shield. Как сообщил представитель президентской администрации, глава государства познакомился с ходом совместных учений. Он заявил о необходимости быть готовыми к мощному ответу на возможные ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи, разработав меры эффективного осуществления расширенного сдерживания в рамках Консультативной группы по ядерным вопросам между РК и США. Ядерное оружие и ракеты Северной Кореи являются наиболее серьёзными из угроз, а действия Пхеньяна становятся всё более изощрёнными и разнообразными. Это был первый визит президента страны в командный пункт TANGO за последние десять лет.