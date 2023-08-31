ЦТАК: КНДР провела учения по «имитации тактической ядерной атаки»

Photo : YONHAP News

2 сентября Северная Корея запустила две крылатые ракеты в направлении Жёлтого моря. На следующий день агентство ЦТАК сообщило об успешном проведении учений по «имитации тактической ядерной атаки», в ходе которых были запущены «стратегические крылатые ракеты большой дальности с макетами ядерных боеголовок». По данным ЦТАК, ракеты были запущены с полигона, расположенного в нижнем течении реки Чхончхонган на территории провинции Пхёнан-Намдо. Они летели около двух часов по траектории, напоминающей восьмёрку, преодолев расстояние около 1.500 км. После этого ракеты взорвались на высоте 150 метров над заданной целью. Все цели учений, которые проведены для того, «чтобы предупредить врагов о реальной опасности ядерной войны», выполнены. Ядерные силы КНДР будут всячески укреплять свою боеготовность, чтобы предотвратить войну, сохранив мир и стабильность»,- говорится в сообщении ЦТАК. Между тем, южнокорейские эксперты выразили сомнения по поводу оценки северокорейских военных. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, сообщения Севера об успешных запусках преувеличены, и не все цели учений достигнуты. В частности, одна из ракет исчезла с радаров гораздо раньше, чем сообщает ЦТАК. Кроме того, Север, судя по всему, не обладает точными спутниковыми и другими системами навигации типа GPS.