В районе ядерного полигона в КНДР произошли три землетрясения

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В районе главного северокорейского ядерного полигона, расположенного в уезде Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто, произошли три землетрясения малой силы. По данным Корейской метеорологической администрации, все они имели естественное происхождение. Первое землетрясение произошло в 3:29 утра 8 сентября примерно в 38 км к северу от уездного центра, а в 4:01 и 5:12 утра в том же районе произошли ещё два землетрясения. Их магнитуда составила от 2,1 до 2,3. С начала текущего года на территории уезда Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто произошли в общей сложности 19 землетрясений магнитудой более 2,0. Изначально данная местность была безопасной в сейсмическом отношении, поскольку находится на мощной гранитной плите. Однако шесть ядерных испытаний могли привести к её повреждению или сдвигу.