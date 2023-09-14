В РК возрождают популяцию навозных жуков-скарабеев

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В РК учёные выпустили в естественные условия навозных жуков-скарабеев (Scarabaeidae), которые долгое время считались исчезнувшим видом. Впервые за 54 года жуки появились на песчаных дюнах морского побережья, что стало возможно благодаря кропотливому труду учёных по изучению и размножению насекомых. Размером с фалангу пальца взрослого человека, покрытый матовым панцирем чёрного цвета, этот жук имеет статус насекомого, находящегося на грани вымирания, второго уровня. Последние официальные записи о наблюдении навозного жука-скарабея относятся к 1969 году. Руководитель отдела насекомых и беспозвоночных Национального института экологии Ким Ён Чжун отмечает, что навозные жуки-скарабеи исчезли из-за перехода на промышленные методы разведения скота. Своё влияние оказало также широкое применение пестицидов. В 2019 году учёные ввезли в страну тысячу схожих жуков из Монголии, приступив к их изучению и разведению. Часть из них была выпущена в естественные условия обитания. Сделано это было в районе выпаса коров, которых не кормят антибиотиками. Кроме того, песчаная почва способствует размножению насекомых. Данные жуки естественным образом перерабатывают коровий навоз, удобряя землю и устраняя отрицательное влияние навоза на экологию. В институте продолжат наблюдать за местом обитания жуков и создавать условия их сосуществования с современным человеком.