В Сеуле состоялся военный парад

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26 сентября в Сеуле состоялся масштабный военный парад по случаю 75-й годовщины создания вооружённых сил страны. Как сообщили в министерстве обороны, он проходил в течение часа с 16 часов в районе от ворот Суннэмун до площади Кванхвамун. Военные парады проводятся в РК каждые пять лет, но последний такой парад состоялся в 2013 году. Впервые на подобном мероприятии была показана сверхмощная баллистическая ракета, которая является одним из ключевых средств сдерживания ракетно-ядерной угрозы КНДР. В формате дополненной реальности военные продемонстрировали новейший эсминец «Чончжо Великий», оснащённый противоракетной системой Иджис. Помимо этого, в параде приняли участие около четырёх тысяч военнослужащих, а также различные виды боевой техники, включая танки К2, ракеты и ударные дроны. Впервые в параде приняли участие более 300 американских военнослужащих.